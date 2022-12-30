В Томске 30 декабря похолодает и будет гололедица

Фото: Алёна Голева

В Томске в пятницу, 30 декабря, синоптики обещают до -19 градусов и без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 30 декабря ветер будет переменный 2-7 м/с. Днем температура воздуха составит -17…-19°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью опустится от -22…до -24°С.

В Томской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и изморозь. Температура днем -15…-20°С, местами до -25 градусов. На дорогах также местами гололедица. Температура ночью составит -19…-24°С, местами -26…-31°С. Ветер переменный 2-7 м/с.

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