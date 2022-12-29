В селе Бакчар Томской области мужчина обнаружил тело соседа у себя на крыльце

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В полицию села Бакчар Томской области поступило заявление от местного жителя, который сообщил об обнаружении мертвого соседа у себя на крыльце. СУ СК объявил о вынесении приговора в отношении подозреваемого.

"Сотрудники уголовного розыска установили круг общения и опросили знакомых погибшего. Один из граждан утверждал, что был очевидцем конфликта и видел товарища с незнакомцем, пытаясь завести оперативников в заблуждение. Полицейские разоблачили 33-летнего ранее судимого мужчину и установили в нем подозреваемого, который сознался в содеянном", - говорится в сообщении.

СУ СК уточняет, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый в возрасте 23 лет нанес множественные удары по голове и телу 42-летнего бакчарца, в результате чего последний скончался. Нападавший скрылся с места преступления. В отношении него завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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