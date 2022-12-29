Губернатор Томской области поручил чиновникам проводить приемы граждан минимум раз в месяц

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур регулярно проводит личные встречи с жителями региона, на которых томичи рассказывают о жизненных трудностях в разных сферах, некоторые сразу предлагают возможности для устранения проблем. Глава региона поручил чиновникам проводить аналогичные приемы с гражданами минимум раз в месяц, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Здесь человек выкладывает свои проблемы. Предлагает даже пути ее решения. Если даже чиновники не находят, то люди предлагают решать. Поэтому мы будем продолжать приемы, мы будем встречаться с людьми и решать актуальные проблемы", - сказал Владимир Мазур.

Теперь, по поручению губернатора, заместители, руководители отраслевых департаментов и главам муниципалитетов с 2023 года будут проводить регулярные встречи с гражданами и докладывать главе региона о принятых решениях по каждому вопросу и решениях.

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