В новогодние праздники ЗАГС Северска будет работать по специальному графику

В каникулы ЗАГС Северска будет работать по отдельному графику. Фото: пресс-службы администрации Северска

Для ЗАГСа Северска составили специальный график работы на период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

По вопросам регистрации рождения или смерти, получения повторных свидетельств и справок северчане смогут обратиться в ЗАГС 2, 4 и 6 января. В эти дни учреждение будет работать с 9 до 17 часов с перерывом с 13:00 до 13:30.

К обычному графику работы ЗАГС вернется 9 января 2023 года.

Адрес отдела ЗАГС ЗАТО Северск: пр. Коммунистический, д. 42. Телефон: 901-087, 901-095.

Напомним, ранее «КТ-Томск» рассказал о праздничном графике работы ЗАГСов Томска.

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