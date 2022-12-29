В Томске минимальная заработная плата повысится с 1 января 2023 года

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Жителям Томской области сообщили, что с 1 января 2023 года всех работающих ждет повышение минимальной заработной платы. Учитывается районный коэффициент в южных муниципалитетах области, где оплата будет 21 114 рублей, а в северных 35 732 рубля. Информацию об этом сообщила обладминистрация.

"Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал с Федерацией профсоюзных организаций и объединениями работодателей соглашение о минимальной заработной плате в Томской области с 1 января 2023 года и соглашение о социальном партнерстве на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что положительная тенденция наблюдается в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, финансовой сфере. Кроме того, экономика области показывает, что власти и бизнесу удается преодолевать негативное влияние западных санкций.

"Обращаю внимание, что речь идет о минимальной заработной плате, которая выплачивается за неквалифицированный труд. Профессионалы производства и социальной сферы будут получать за работу, конечно, больше", - сообщил Владимир Мазур.

Также отмечается рост главных отраслей, снижение уровня безработицы и, наоборот, высокий потребительский спрос.

Новое социальное партнерство, как отметил губернатор, подразумевает поддержку мобилизованных жителей Томской области и добровольцев, а также их семей.

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