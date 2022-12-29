На жителя Томской области возбудили уголовное дело за неуплату алиментов

Общая сумма долга превысила 240 тыс. рублей Фото: Алёна ГОЛЕВА

Мужчина из Шегарского района не выплатил алименты на сумму 240 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

47-летнего жителя районного центра в феврале 2022 года привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, которые он должен был выплачивать по решению суда.

«В результате за период с августа 2022 года размер задолженности составил более 57 тыс. рублей, а общая сумма долга превысила 240 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

По результатам проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

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