В Томской области продлили действие льготной ипотеки до 2024 года

Ее можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома, приобретение земельного участка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России продлили льготную ипотеку, сообщает правительство РФ в своем Telegram-канале. Она будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8% (сейчас 7%). Ее можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома, приобретение земельного участка.

Семейную ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18% по ставке на уровне 6%. Ранее она была доступна для тех семей, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 год.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам составит 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов России максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей.

Сам размер займа максимум может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно, 12 млн и 6 млн при этом будут субсидированы государством. Оставшиеся средства могут быть выданы по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Читайте также: Губернатора Томской области Мазура включили в состав комиссии по развитию туризма России