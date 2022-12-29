Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 9:49

Томский проект «Краса в погонах» представил новую участницу – прапорщика внутренней службы Юлию Жукову

Юлия Жукова - диспетчер центрального пункта пожарной связи
Анна Ковалёва
Прапорщика внутренней службы Юлия Жукова - представительница МЧС. Фото предоставлено героем публикации

Прапорщика внутренней службы Юлия Жукова - представительница МЧС. Фото предоставлено героем публикации

В преддверии Дня образования СК РФ наши коллеги из «МК в Томске» запустили проект «Краса в погонах». Его цель – познакомить жителей Томской области с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Очередная участница проекта - диспетчер центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Юлия Жукова.

Хобби прапорщика внутренней службы – фитнес и рисование.

Проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он призван показать томичам красивых представительниц силовых структур региона — СК, МЧС, прокуратуры, Росгвардии.

Читайте также «Краса в погонах»: томский проект рассказал о четвертой участнице