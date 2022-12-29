"Избегать стресс и правильно питаться": томский врач рассказал о том, как поддержать иммунитет после гриппа и ОРВИ

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Каждую неделю в Томской области продолжает фиксироваться рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому врач инфекционист диагностической лаборатории ИНВИТРО Сибирь Андрей Поздняков рассказал журналисту "КП-Томск", каким правилам нужно следовать, чтобы поддержать иммунитет после болезни.

По словам специалиста, для поддержания иммунитета томичам нужен полноценный сон (не менее 7-8 часов в день). Также после болезни необходимо правильно и сбалансированно питаться. Помимо этого, для поддержания иммунитета нужно избегать стрессовых ситуаций.

"Это те советы, которые сложно выполнить, но они действительно помогут поддержать иммунитет", -сказал эксперт.

Поздняков отметил, что иммуностимуляторы может назначать только специалист в индивидуальном порядке.

В любом случае после болезни нужно выполнять рекомендации своего врача.