В Томском районе закончилось возведение врачебной амбулатории

Оказывать медицинскую помощь врачебная амбулатория начнет в новом году. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Возведение новой врачебной амбулатории завершилось в селе Корнилово Томского района, сообщает пресс-служба областной администрации. Медицинскую помощь в ней будут получать 4 200 жителей населенного пункта, а также ближайших деревень Аркашево, Лязгино и Новомихайловка.

Строительство учреждения площадью 400 кв/м возвели по федеральной программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального и областного бюджетов на эти цели было направлено 29,89 млн рублей.

Врачебная амбулатория будет иметь первый блок, где разместится взрослая поликлиника и первый блок с детской поликлиникой. Здание оборудовано удобствами для людей с ограниченными возможностями.

Оказывать медицинскую помощь врачебная амбулатория начнет в новом году, осталось получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

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