В Томске за 2022 год в пожарах погибли девять детей

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В Томской области за год произошло 2600 пожаров, в результате которых погибли 63 человека и 9 из них - дети. Информацию об этом журналистам сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов.

"В 2022 году количество пожаров выросло по сравнению с прошлым годом. С начала текущего года на территории области было зарегистрировано более 2 600 пожаров. В них погибли 63 человека, в том числе девять несовершеннолетних", – рассказал Шутов.

Также Шутов особенно выделил, что с 1 марта 2023 года в силу вступает постановление, согласно которому в домах, где проживают многодетные семьи и семьи с инвалидами в обязательном порядке должны установить пожарные дымовые пожарные извещатели. При отсутствии допоборудования полагается штраф.

Заместитель начальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов сообщил, что всего на территории региона зарегестрировано девять тысяч многодетных семей, из них только у трех тысяч есть необходимые извещатели.

К 2024 году у большинства семей - 70% должно быть установлено необходимое оборудование.

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