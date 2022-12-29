В сети опубликован финальный трейлер томского сериала «Соцсети»

Фото: фрагмент сериала "Соцсети".

В сети стал доступен финальный трейлер сериала «Соцсети», съемки которого прошли в Томске. На его создание у томской киностудии CAST production ушло около трех лет. Уже 7 января все серии станут доступны в онлайн-кинотеатре «PREMIER».

Сериал-альманах «Соцсети» рассказывает о том, как люди стали заложниками цифрового мира и как это влияет на межличностные взаимоотношения. Действия проходят в недалеком будущем в Томске, каждая серия рассказывает отдельную историю.

Главные роли исполнили: Кирилл Кяро, Любовь Аксенова, Владимир Походаев, Сергей Походаев, Эльдар Калимулин и не только. Также в работе приняли участие многие неизвестные актеры из регионов и непрофессионалы, которых нашли в ходе кастингов.

Авторы идеи сериала и продюсеры Артём Сагеев, Евгений Жуков, Дмитрий Моторин сначала выиграли грант в размере 1,5 млн рублей на создание первых трех серий, потом им удалось собрать 500 тысяч через краундфандинг, которые пошли на монтаж и графику. Позже проект поддержала федеральная стриминговая платформа PREMIER.

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