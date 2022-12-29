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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:16

Томичам рассказали о мерах безопасности при использовании фейерверков

Нужно обратить внимание на несколько пунктов при выборе пиротехники
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Макеев Иван

Фото: Макеев Иван

Жителей Томской области просят соблюдать технику безопасности при выборе и запуске пиротехники. Сотрудники регионального УМВД России сообщают список необходимых пунктов, которые нужно соблюдать в праздничный день.

"Помните, что в целях безопасности рекомендуется использовать только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, перед применением внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности", - говорится в сообщении.

Также рекомендуется запускать фейерверки на открытых площадках и подальше от массового скопления людей, чтобы не травмировать и не нанести вред. Также необходимо полностью соблюдать инструкцию, которую написал производитель товара.

Запрещается запускать пиротехнику при сильном ветре, с истекшим сроком годности и с видимыми дефектами на корпусе. Чтобы не рисковать, запрещается разбирать и доверять фейерверк детям.

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