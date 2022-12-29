Уроженка Томска сыграла в социальной комедии «Стрим» на ТНТ

Фото: ТНТ

С 9 января в 21:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Стрим» – остроумная социальная комедия о школьнике, который решает бороться с несправедливостью, транслируя в интернет всё, что с ним происходит. Главную роль в проекте исполнил Денис Власенко, поставил проект режиссёр «Трудных подростков» Рустам Ильясов. А одного из учителей в сериале сыграла актриса родом из Томска Софья Райзман, которая уже известна зрителям по таким проектам как «Физрук» и «Света с того света».

Фото: ТНТ

«Мой персонаж Фаина. Принципиальный человек, как мне показалось, исходя из сценария. Я старалась отобразить в своей игре это ее качество. Она думает, что знает как правильно, что важно быть честной и ждет того же от других. Очень высокая планка по отношению к другим людям. Она не чувствует границ, это приводит к личным проблемам. Здесь мы в чем-то похожи: я достаточно категоричный и принципиальный человек, местами это мне мешает жить» - рассказала актриса.

Фото: ТНТ

Сюжет «Стрима» строится вокруг подростка Жоры: вместе с родителями он переехал в другой город, где никак не может наладить отношения с одноклассниками, да и учителя к нему откровенно придираются. Жора решает бороться с тотальной несправедливостью, причём нестандартным образом: школьник надевает на голову шлем с камерой и начинает транслировать в интернет всё, что видит дома и в школе. Он хочет, чтобы все теперь видели, как ужасно ведут себя его одноклассники, и как безалаберно относятся к своим обязанностям сотрудники школы. Со временем он превращается в местного супергероя по прозвищу «Стрим».

Сериал затрагивает проблемы буллинга, оригинально подсвечивая ролевые модели внутри школьного коллектива, обращается к теме «глаза бога», перед которым люди начинают вести себя чуть лучше, чем обычно, рассуждает на тему семейных отношений и ставит перед персонажами вопросы геройского выбора.

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