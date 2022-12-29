В Томске за 2022 год произошли самые резонансные и кровожадные убийства

Фото: Александр Черных

В Томске за 2022 год произошло достаточно большое количество преступлений, о которых узнали не только местные жители, но и вся Россия. Резонанса смертельные преступления достигали за счет своей жестокости. Корреспонденты "КП-Томск" собрали в материал самые громкие.

Убила сыном поленом

В первой трети года в Томске произошло кровное убийство. Мать напала на своего сына с поленом дров, нанесла не менее пяти ударов. Мужчина в возрасте 45 лет скончался на месте. Отмечалось, что до трагедии женщина поссорилась со своим сыном, после которой мужчина отправился к друзьям и выпил алкоголь. Дома лег спать и уже не проснулся.

Убила сына ножом и вилкой

В мае 2022 года также произошло убийство, которое совершила мать. Женщина в возрасте 61 года напала на 25-летнего сына, нанеся удары ножом и вилкой. Отмечалось, что молодой человек избивал пенсионерку, которая после употребления алкоголя решила отомстить за причиненную боль.

Приревновал жену и убил себя вместе с ней

Весь Томск взбудоражили события, которые произошли в феврале этого года. Мужчина решил, что супруга ему не верна и выстрелил из ружья в район грудной клетки. Женщина погибла. Нападавший муж решил свести счеты с жизнью, врачам не удалось его спасти.

Убила свою гостью и сняла на телефон

Подсудимая распивала спиртное в гостях у своей знакомой. В ходе застолья она поссорилась с хозяйкой квартиры, подумав, что она спрятала часть алкогольных напитков. Чтобы разобраться с ситуацией, она начала избивать приятельницу, а знакомого попросила снимать происходящее на телефон. Ножевое ранение в грудь стало смертельным, женщине назначили 8 лет тюрьмы.

Расчленил и ограбил

Житель Томска осужден за убийство своей знакомой и кражу 50 тысяч рублей с ее банковского счета. С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело погибшей, упаковал в пакеты, которые выкинул в различных районах Томска. За преступления по статьям 105 (убийство) и 158 (кража) УК РФ мужчина был приговорен к 13 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда на 3 млн рублей.

Убил топором и украл коньяк

Мужчина, вооружившись топором, напал на знакомую пенсионерку в ее квартире и нанес обухом топора множественные удары в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 74-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После убийства мужчина украл у пенсионерки 2 тысячи рублей и две бутылки коньяка.

Убил за отказ мыть посуду

В апреле 2022 года 61-летний томич, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей. Причиной смертельного конфликта стало нежелание женщины вымыть посуду. В ходе ссоры на бытовой почте пожилой томич разозлился и схватил нож. Мужчина ударил им возлюбленную в область сердца. Раненую женщину доставили в больницу, однако спасти ей жизнь не удалось.

Сожгла мужа заживо за отказ переезжать в другое место

В 2022 году вынесли приговор по делу о кровожадном убийстве. В мае 2021 года женщина распивала алкоголь вместе с мужем, когда между ними произошел конфликт. Причиной ссоры между супругами стало нежелание мужчины продать дом и переехать жить в другое место. Женщина обиделась на мужчину и решила убить его. Она дождалась, пока муж уснул, подожгла полотенце и кинула его на пол в детской комнате. Затем она вышла из дома, дождалась, пока огонь распространился, и ушла к своим родителям.

Убил и привез тело к больнице

В Томске ночью 30 апреля на крыльце больницы на улице Ивана Черных было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Компания мужчин расписали алкоголь на даче в поселке Копылово. В какой-то момент 43-летний северчанин ударил 41-летнего томича ножом в область живота. После этого он усадил его в свой автомобиль, отвез к ТОКБ и оставил на крыльце, где мужчина скончался.

Убил возлюбленную и спрятал тело под баней

В Томске 58-летний мужчина убил свою гражданскую жену и спрятал ее тело под баней. Ту самую яму томич залил бетоном и скрыл содеянное. Мужчина признался в содеянном и рассказал, как между парой произошла ссора, в ходе которой он нанес своей гражданской жене повреждения, от которых она скончалась.