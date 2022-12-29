В Томске в Новый год сдают квартиру на сутки за 12 тысяч рублей

Фото: Авито

В Томске в новогоднюю ночь сдают двухкомнатную квартиру за 12 тысяч. Жилье находится на улице Алтайская и сдается только на сутки.

"Двухкомнатная квартира в Советском районе переоборудована в уютную Евродвушку с отдельной спальней и большой гостиной, в которой вторая комната совмещена с современной кухней и имеет выход на лоджию", - описывает автор объявление свое жилье.

Отмечается, что в 12 тысяч входит нахождение только двух гостей в квартире. За каждого следующего гостя будет идти доплата 300 рублей. Максимальное количество человек, которые могут находиться в квартире - 6.

Такую высокую цену хозяин жилья ничего не объясняет.