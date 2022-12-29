Житель Томска передал другу в больницу пирог с наркотиком

Житель Томска спрятал наркотик в пироге Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ноябре 2022 года 50-летний томич спрятал наркотик в пирог и передал его другу, который находился на лечении в больнице. Медики обнаружили запрещенное вещество и вызвали сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В посылку он положил пирог, в который спрятал синтетическое наркотическое средство, приобретенное им ранее бесконтактным способом. Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось, поскольку сотрудники медицинского учреждения обнаружили подозрительный сверток», - говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении томича и направила уголовное дело в суд.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», - уточнила прокуратура.

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