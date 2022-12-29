Женщина из Томска перевела мошенникам почти 8 млн своих сбережений

Звонивший представился сотрудником ЦБ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 76-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,6 млн рублей своих сбережений, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Женщина подала заявление в полицию.

По предварительной информации, звонившие представились женщине сотрудниками Центрального банка России и сообщили, что некий человек пытался снять деньги с ее счета по доверенности.

«Мошенники убедили томичку, что для сохранения своих накоплений, ей необходимо перевести все имеющиеся на счетах средства на «резервный банковский счет ЦБ», - говорится в сообщении.

Действуя по инструкции мошенников, женщина перевела 7,6 млн рублей собственных сбережений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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