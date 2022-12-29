За 2022 год в Томске было выдано 50 разрешений на ввод объектов капитального строительства

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В Томске в 2022 году мэрия Томска выдала 50 разрешений на ввод объектов капитального строительства, что на 6 меньше по сравнению с 2021 годом. Также было выдано 71 разрешение на строительство капитальных объектов, одно из них аннулировано. Информацию об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"В частности, введены 8 многоквартирных жилых домов,, в том числе многоэтажные дома по ул. Береговой, 8 и 25; ул. Строевой, 7; ул. Войкова, 47 и 47/1; пер. Заозерному, 21, а также пер. Целинному, 29. Введены четыре новых корпуса детских садов по ул.Ивановского, 18 и 18а, ул. Д. Бедного, 4а и ул. И. Черных, 73", - говорится в сообщении.

Кроме того, из ключевых архитектурных зданий мэрия Томска выдала разрешение на ввод Северного корпуса Богородице-Алексиевского мужского монастыря Томской епархии РПЦ, который располагается на переулке Шумихинский, 12а.

Также сообщается о введении объектов для транспортной инфраструктуры, здравоохранения, производства, науки и торговли. Отмечается, что за текущий год департаменту архитектуры и градостроительства удалось выдать 71 разрешение на строительство капитальных объектов, однако одно было аннулировано. Также сообщается о 16 разрешениях на строительство многоквартирных жилых домов.

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