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НовостиОбщество29 декабря 2022 4:02

В Томске женщина и 5-летний ребенок отравились угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Ксения Высотина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске женщина и ее 5-летний сын отравились угарным газом. Их сосед забыл отключить двигатель автомобиля, который находился на цокольном этаже дом. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

"Житель Томска предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности женщине и её малолетнему сыну", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что мужчина припарковал свой личный легковой автомобиль в гараже, который располагается на цокольном этаже жилого дома. Не убедившись в полном отключении двигателя автомобиля, он покинул гаражный бокс. После чего, выхлопные газы автомобиля по общему вентиляционному каналу гаражного бокса и жилых квартир дома попали в помещение квартиры, расположенной на первом этаже. Проживающие в ней женщина с малолетним ребенком, получили острое отравление угарным газом тяжелой степени, что относится к категории тяжкого вреда здоровью.

На данный момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.