Губернатора Томской области Мазура включили в состав комиссии по развитию туризма России

Фото: Веленгурин Владимир

Губернатора Томской области Владимира Мазура включили в состав правкомиссии по развитию туризма в Российской Федерации. Информация об этом появилась н сайте региональной администрации.

"Также, в соответствии с распоряжением главы кабинета министров, в состав обновлённой правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вошли министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва", - говорится в сообщении.

Кроме того, обновленная комиссия приняла в свои ряды и других людей: президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, губернаторов Саратовской, Рязанской, Кировской, Запорожской и Херсонской областей, а также глав Марий Эл, ДНР и ЛНР.

Читайте также: Томичам сообщили о смене расписания поезда Томск-Тайга с 1 января 2023 года