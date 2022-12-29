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НовостиОбщество29 декабря 2022 3:50

В Стрежевом городская баня завела свой Telegram-канал

Об этом сообщил мэр города
Кирилл Колемасов
В данный момент, аккаунт бани насчитывает два поста

В данный момент, аккаунт бани насчитывает два поста

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городская баня Стрежевого завела свой Telegram-канал. Об этом сообщил мэр города Валерий Дениченко в своих социальных сетях 29 декабря.

«Теперь Стрежевой точно продвинутый крутой город! Ведь даже у городской бани есть собственный телеграмм-канал!», - написал мэр.

В данный момент, аккаунт бани насчитывает два поста. Один из них посвящен расписанию работы, а другой новым обливным устройствам, смонтировать которые обещают в ближайшее время.

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