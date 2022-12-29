«Единая Россия» и Волонтеры Победы поздравляют ветеранов с наступающим Новым Годом

Фото: "Единая Россия"

Для каждого ветерана ВОВ партия «Единая Россия» приготовила поздравления и подарки, которые будут доставлены адресатам в канун Нового 2023 года. Всего на территории Томской области проживает на сегодняшний день 63 участника и инвалида войны.

Для депутата Госдумы Татьяны Соломатиной тема внимания к ветеранам всегда является приоритетной.

«Ни один участник Великой Отечественной Войны, проживающий на территории Томской области, в предпраздничные Новогодние дни не будет обделен вниманием. К сожалению, с каждым годом их становится меньше. Это боль для нас и большое желание успеть ещё и ещё раз сказать слова благодарности. В этом году мы постарались, чтобы подарки для наших ветеранов получились особенно добрыми. Мы выбирали их с любовью и искренней заботой», – сказала Татьяна Соломатина.

Подарочные наборы для ветеранов в этом году включают продукцию местного производителя «Территория тайги» – это высококачественные кондитерские изделия и травяные чаи на основе экологически чистых продуктов: Мягкий кедровый грильяж, шоколад, мармелад, конфеты «Птичка томичка», травяной сбор и кедровый орех.

Волонтеры Победы помогают «Единой России» доставить подарки ветеранам. Координатор движения в Томской области Яна Антоненко находится в постоянной связи с активистами, оказывая организационную и информационную помощь.

«Хочу поздравить с наступающим Новым Годом всех участников Великой Отечественной Войны, пожелать им здоровья, уюта и тепла. А так же поблагодарить всех активистов, подключившихся к акции «С Новым Годом, ветеран!». Тех, кто не только в эти дни, но и постоянной основе навещает дорогих наших ветеранов, находит для них слова поддержки, благодарности, использует индивидуальный подход и чуткость, выбирая формат поздравления. Когда мы вместе, это наша память и сила», – сказала Яна Антоненко.