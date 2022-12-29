Мужчину в Томске будут судить за угрозу убийством своей возлюбленной

Материалы уголовного дела направлены мировому судье Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске мужчину обвиняют в угрозе убийством своей сожительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст.119 УК РФ.

Версия дознания такова, что в октябре 2022 года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности.

«Разозлившись, молодой человек начал проявлять агрессию и высказал в адрес девушки угрозы убийством, которые она восприняла реально и обратилась с заявлением в полицию», - говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

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