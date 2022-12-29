Томичам сообщили о смене расписания поезда Томск-Тайга с 1 января 2023 года

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Поезд с сообщением Томск-Тайга с начала 2023 года будет курсировать трижды в неделю - в понедельник, субботу и воскресенье. Изменения вступят в силу с 1 января. Информация об этом появилась на сайте администрации Томской области.

"Отправление поезда со станции Тайга — в 20.56, прибытие на станцию Томск-1 — в 22.56. В обратном направлении поезд отправляется со станции Томск-1 в 23.30, прибытие на станцию Тайга — в 01.28. Время указано местное", - говорится в сообщении.

Добавляется, что ранее поезд № 6096/6095 ходил по полному маршруту ходил всего раз в неделю по полному маршруту - в воскресенье. По пятницам и субботам томичи добирались по сокращенному маршруту Томск-1 – Басандайка.

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