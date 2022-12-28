Губернатор Томской области высказался о плохом качестве питьевой воды

В Томской области повысят темпы обновления станций водоподготовки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году менее 75% жителей Томской области пили чистую воду, в 2022 году - менее 90%. О том, что в некоторых районах региона качество воды остается низким, рассказал губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

«Темпы обновления станций водоподготовки и сетей низкие. Так дело не пойдёт. Поставил задачу профильному департаменту, руководителям городов и районов активно участвовать в федеральном проекте «Чистая вода», - сказал глава региона.

Губернатор обсудил с руководителями ЖКХ и главами муниципалитетов развитие водоснабжения. В 2022 году в Стрежевом реконструировали водовод, в Северске построили новые водозаборные скважины, в Среднем Васюгане - станцию водоподготовки и сети водоснабжения. В ближайшие два года реконструируют системы водоснабжения в Первомайском, Корнилово, а также построят сети в томском микрорайоне «Наука».

«Нужно привлечь максимальный объём федеральных инвестиций, чтобы ситуация в лучшую сторону менялась быстрее», - добавил Владимир Мазур.

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