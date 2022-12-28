В Томске мужчина оскорбил и ударил в лицо сотрудника полиции

Мужчина приехал в гости в Томск в мае 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В отношении ранее судимого 60-летнего жителя с. Бакчар, который оскорбил и ударил полицейского лицо, вынесен приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ.

Как установил суд, мужчина приехал в гости в Томск в мае 2022 года. Вместе с компанией он выпивал во дворе жилого дома и вел себя шумно. Из-за этого жильцы вызвали полицию.

«Одного из прибывших полицейских мужчина оскорбил, а затем ударил кулаком по лицу», - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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