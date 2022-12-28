Мужчина из Томска убил своего гостя ножом в спину

Из-за того, что гость не хотел уходить возник конфликт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске мужчина поссорился с новым знакомым, которого пригласил к себе квартиру для совместного распития алкоголя, и убил его ножом, сообщила пресс-служба прокуратура Томской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Как установил суд, в апреле 2022 года подсудимый распивал алкогольные напитки со своим новым знакомым в своей квартире. Из-за того, что гость не хотел уходить возник конфликт, в ходе которого хозяин ударил мужчину ножом в спину.

«От полученного повреждения мужчина скончался на месте, о чем подсудимый через пару дней сообщил в полицию, написав явку с повинной», - говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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