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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:00

В Томске в ночь на 29 декабря перекроют Коммунальный мост для проведения ремонта

Подрядчик будет выполнять ремонт дефектов
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Мэрия Томска

Фото: Мэрия Томска

В Томске в ночь с 28 декабря на 29 декабря будет перекрыто движение для всех транспортных средств. Подрядчик будет выполнять ремонт дорожного полотна, на котором возникли дефекты.

"На подъездах к Коммунальному мосту в Томске из-за большого машинопотока, перепадов температуры и несоблюдения большегрузами тоннажа в очередной раз возникли дорожные дефекты, две ночи – со среды на четверг и с четверга на пятницу - подрядчик, ремонтирующий объект, выполнит работу по устранению образовавшихся зазоров", - читайте также.

Уточняется, что перед проведением работ сотрудники САХ расчистят проезжую часть от снега. Сам ремонт будет выполняться с 2.00 до 4.30.

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