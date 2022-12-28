В Томской области мужчина вырастил два куста наркотического растения в подвале своего дома

Было изъято более 100 граммов наркотика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 39-летнего томича, который вырастил и хранил два куста наркотического растения у себя дома, вынесли приговор в Колпашевском районном суде Томской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 228 УК РФ.

«Судом установлено, что с мая по август 2022 года колпашевец в подвале своего дома самостоятельно вырастил 2 куста конопли, после чего сорвал их и хранил у себя дома с целью личного употребления», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы пресекли преступные действия мужчины, было изъято более 100 граммов наркотика.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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