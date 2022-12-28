Жители Томска могут получить штраф за запуск салютов после 23 часов

Закон предписывает соблюдать тишину с 23:00 до 07:00 Фото: Олег Укладов

В Томской области в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года не будет действовать «закон о тишине». При этом в праздничные дни за запуск салюта после 23:00 предусмотрен штраф. Об этом сообщил журналистам врио заместителя начальника регионального УМВД по охране общественного порядка Дмитрий Морозов.

Полиция будет штрафовать нарушителей тишины в ночное время только по факту обращения томичей. «Обязательно должен быть гражданин, которому мешает этот фейерверк – без заявителя статья не работает, и специальная комиссия такие протоколы не рассматривает», – уточнил Дмитрий Морозов.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает соблюдать тишину с 23:00 до 07:00. Свой «закон о тишине» есть и в Томской области. Для физических лиц он предусматривает административный штраф от одной до полутора тысяч рублей. Требования распространяются не только на многоквартирные дома, но и на индивидуальные дома, дачи, санатории и гостиницы.

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