Мошенники похитили у двух пенсионеров из Томска почти один миллион рублей

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Пресс-служба прокуратуры по Томской области сообщает, что двое горожан пенсионного возраста доверились мошенникам и потеряли почти один миллион рублей. В отношении аферистов завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

"Соучастники фигуранта осуществляли телефонные звонки гражданам и, представившись родственниками, вводили их в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что они попали в ДТП и во избежание привлечения к уголовной ответственности необходимо заплатить денежные средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из подозреваемых был посредником между пенсионерами и звонившими - он забирал деньги и передавал другим фигурантам по делу.

В марте 2022 года по указанной противозаконной схеме подозреваемые выманили у двух пенсионеров 870 тысяч рублей. В их отношении завели уголовную статью по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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