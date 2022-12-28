Томичам рассказали о смертельной опасности при смешении алкоголя с некоторыми таблетками

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До Нового года осталось три дня. Многие томичи сейчас находятся на больничных и пьют курс таблеток. Главный врач клиники "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал журналистами "АиФ-Томск", какие препараты нельзя сочетать с алкоголем, так как они могут быть опасны.

"Большая часть лекарственных препаратов с алкоголем не сочетается; при употреблении может возникнуть самый разнообразный спектр нежелательных явлений и побочных эффектов, включая фатальные", - говорит Поздняков.

Врач также отмечает, что побочный эффект приходит не только после одновременного употребления спиртного с медикаментами, но и при различном приеме.

Также Поздняков сообщил о списке медикаментов, с которыми точно нельзя совмещать алкоголь - это парацетамол и нестероидные противовоспалительные препаратами, при одновременном приеме усиливается риск повреждений ЖКТ и развития кровотечений.

"Успокаивающие, антидепрессанты и другие неврологические препараты – с высокой долей вероятности алкоголь резко усилит их терапевтический эффект, который может перейти за грань и стать патологическим (выраженная сонливость, либо наоборот тревожность, изменение сознания и прочее)", - отмечает врач.

Также не рекомендуется употреблять препараты, снижающие холестерин, которые в употреблении достаточно долгое время. Это может привести к токсическому повреждению печени.

Антибиотики также "запретный плод" для смешения с алкоголем. В таком случае повышен риск появления побочных эффектов - тахикардии, жара, снижения давления, панических атак, затруднения дыхания и рвоты.

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