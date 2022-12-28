«Транснефть - Западная Сибирь» за 2022 год приобрела более 100 единиц новой автотехники

Нефтетранспортники подвели итоги выполнения программы 2022 года по обновлению парка автомобильной и специальной техники. С января по декабрь предприятие приобрело более 100 единиц транспорта.

В филиалы акционерного общества поступили автокраны, тягачи седельные, самосвалы, передвижная парогенераторная установка на шасси автомобилей повышенной проходимости, полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью свыше 40 тонн, бульдозеры с рыхлителем. Эта специальная техника предназначена для доставки грузов, выполнения погрузо-разгрузочных, земляных, строительных и ремонтных работ на линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

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Для перевозки работников в филиалы поступили 9 вахтовых автобусов на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости. Они оснащены, автономными отопителями салона, системой облегчения пуска двигателя при низких температурах воздуха. Материал фургонов отличается высокими прочностными характеристиками с соблюдением стандартов безопасности пассажиров. Такой вид транспорта обеспечивает возможность доставки персонала в сложных природных условиях для выполнения работ в географически удаленных районах.

Вся новая автотехника отечественного производства, отвечает необходимым экологическим требованиям, оснащена современными системами управления, обеспечивает комфортные и безопасные условия труда для водителей.

Своевременное обновление транспорта является одним из важных факторов стабильной работы предприятия. Приоритет при закупке новой автомобильной и специальной техники отдается многофункциональным и эргономичным моделям, с улучшенными характеристиками. Так, многоцелевые минипогрузчики могут применяться для выполнения погрузо-разгрузочных, снегоуборочных работ и работ по благоустройству. В настоящее время парк автотранспорта АО «Транснефть - Западная Сибирь» насчитывает 2 157 единиц.