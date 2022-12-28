Фото: Прокуратура по Томской области

Прокуратура Томской области сообщила, что в ДТП на трассе возле Томска погиб 70-летний пенсионер. Пассажирка иномарки и водитель грузового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

"Сегодня, 28 декабря 2022 года около 12:50 часов, на трассе Р-255 между с. Кафтанчиково и с. Калтай Томского района произошло столкновение грузового автомобиля «ГАЗель» с легковым автомобилем «Mitsubishi Outlander»", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что по предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 70-летний водитель легкового автомобиля. Пассажирка иномарки и водитель грузового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

В ведомстве добавили, что прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения.

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