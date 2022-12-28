В Томской области с января 2023 года могут подняться цены на алкоголь

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В 2023 году с 1 января в России поднимут минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь. В список вошли: водка, игристые вина, коньяк и бренди, такие данные следуют с приказа Минфина.

Уточним, что со следующего года минимальная цена водки будет составлять 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей за 0,5 литра, игристые вина - 239 рублей за 0,75 литра

По данным приказа, МРЦ на водку, бренди, и коньяк будет действовать до 31 декабря 2026 года, а на игристые вина до 31 декабря 2028 года.

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