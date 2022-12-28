Две жительницы Томска украли новогоднюю гирлянду из чужого подъезда

Фото: Регион 70 Томск

В Томске 28 декабря подписчики паблика Регион-70 Томск поделились видео, на котором две женщины приходят в подъезд и забирают с собой новогоднее украшение. Томичи призывают найти тех, кто лишил их новогоднего настроения и избрать справедливую меру наказания.

«Две особы не стесняясь камер, проникнув в подъезд под видом курьерской доставки, украли хвойную гирлянду с почтовых ящиков по пер. Речной 6», – рассказал автор поста.

Жители города, участвующие в дискуссии, возмутились действиями женщин. На кадрах видно, что одна из томичек забирает украшение, а вторая сторожит вход.

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