У жителя Томской области похитили почти пять млн рублей

Мужчина взял пять кредитов в пяти банках и отправил деньги мошенникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35-летний житель поселка Молодежный Томской области рассказал в полиции, что перевел на счет мошенников 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодому человеку позвонил по телефону мужчина и представился банковским работником. Он сообщил, что от имени жителя Молодежного неизвестный оформил кредит и перевел деньги за границу.

«Убедившись, что мужчина не совершал данную транзакцию, злоумышленник связал его с «сотрудником Центрального Банка России», который убедил потерпевшего установить на свой мобильный телефон приложение, позволяющее контролировать его действия удаленно», - говорится в сообщении.

Житель Томской области выполнил рекомендации лжесотрудника банка и оформил кредит в одном из банков. Затем он перечислил всю полученную сумму на указанный аферистом счет.

«Злоумышленник сообщил, что «кредитный потенциал» еще не закрыт, поэтому необходимо оформить еще один кредит. В общей сложности потерпевшим было оформлено 5 кредитов в пяти разных банках. Все денежные средства были отправлены на указанные злоумышленниками счета», - уточнили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело.

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