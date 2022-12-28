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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:27

В Томске полиция задержала подозреваемого в хищении телефона у 12-летнего подростка

Мужчина попросил у несовершеннолетнего позвонить
Кирилл Колемасов
Похищенное полицейские изъяли из комиссионного магазина.

Похищенное полицейские изъяли из комиссионного магазина.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске полицейские задержали ранее судимого мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в хищении телефона у несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

«Поступило заявление от законных представителей 12-летнего мальчика о том, что неизвестный мужчина на улице Новосибирской похитил мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ходе разговора с подростком мужчина попросил позвонить с его телефона. После чего мальчик достал мобильное устройство, подозреваемый вырвал его из рук и скрылся. Похищенное полицейские изъяли из комиссионного магазина, после этого задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.

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