В Томске полиция задержала подозреваемого в хищении телефона у 12-летнего подростка

Похищенное полицейские изъяли из комиссионного магазина. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске полицейские задержали ранее судимого мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в хищении телефона у несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

«Поступило заявление от законных представителей 12-летнего мальчика о том, что неизвестный мужчина на улице Новосибирской похитил мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ходе разговора с подростком мужчина попросил позвонить с его телефона. После чего мальчик достал мобильное устройство, подозреваемый вырвал его из рук и скрылся. Похищенное полицейские изъяли из комиссионного магазина, после этого задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.

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