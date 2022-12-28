Томские спасатели получили пять новых пожарных машин

Спецтехнику получили пожарные части Томска и области Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ключи от пяти новых автоцистерн спасателям вручили губернатор Владимир Мазур и начальник ГУ МЧС России по Томской области Андрей Андреев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Две машины заступят на дежурство в Томске. По одному спецавтомобилю отправят в пожарные части в Семилужки Томского района, Подгорное Чаинского района и Тунгусово Молчановского района.

«Оперативность и качество работы спасателей во многом зависят от техники, которую вы используете в борьбе с огнем. Новые машины помогут вам в работе, помогут людям, попавшим в беду», – обратился Владимир Мазур к пожарным.

На встрече со спасателями Губернатор почтил минутой молчания память Вячеслава Зыкова, который погиб 13 декабря при тушении горящей птицефабрики.

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