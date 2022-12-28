Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 6:14

Томские спасатели получили пять новых пожарных машин

Технику закупили на средства федерального бюджета
Анна Ковалёва
Спецтехнику получили пожарные части Томска и области

Спецтехнику получили пожарные части Томска и области

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ключи от пяти новых автоцистерн спасателям вручили губернатор Владимир Мазур и начальник ГУ МЧС России по Томской области Андрей Андреев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Две машины заступят на дежурство в Томске. По одному спецавтомобилю отправят в пожарные части в Семилужки Томского района, Подгорное Чаинского района и Тунгусово Молчановского района.

«Оперативность и качество работы спасателей во многом зависят от техники, которую вы используете в борьбе с огнем. Новые машины помогут вам в работе, помогут людям, попавшим в беду», – обратился Владимир Мазур к пожарным.

На встрече со спасателями Губернатор почтил минутой молчания память Вячеслава Зыкова, который погиб 13 декабря при тушении горящей птицефабрики.

Читайте также Появилось видео тушения пожара на "Томской" птицефабрике