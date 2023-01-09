Томский Сбер вместе с полицией наградили победителей конкурса роликов о кибербезопасности

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Томское отделение Сбербанка вместе с региональным управлением МВД наградили победителей конкурса «Цифровые мошенничества».

Конкурс проводился среди школьников и студентов Томской области – по регламенту участники должны были снять социальный видеоролик о профилактике мошенничеств и кибербезопасности.

По результатам оценки работ жюри выбрали троих победителей, которые получили сертификаты и денежные призы. Еще два участника получили приз зрительских симпатий за самые оригинальные и неординарные работы.

Игорь Чепеньков управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«В разделе «безопасность» приложения СберБанк Онлайн мы собрали образовательные материалы и полезные сервисы, позволяющие обезопасить себя от мошенников. К примеру, Сбер предлагает сервис «Проверка переводов близкого», который позволяет подтвердить платеж родственника или отклонить в случае сомнений в его безопасности»