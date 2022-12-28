В Томской области глава Чаинского района покинул свой пост

Фото: совет муниципальных образований Томской области.

Губернатор Владимир Мазур сообщил об уходе с поста главы Чаинского района Томской области Владимира Столярова, в пятницу у него последний рабочий день. Пост с такой информацией глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

«Благодарен Владимиру Николаевичу за работу. Среди глав муниципальных образований он рекордсмен, 21 год возглавлял территорию», - сообщил губернатор в публикации.

Владимир Мазур отметил, что Чаинскому району нужен импульс для развития. На встречах в районе жители рассказали главе региона о необходимости установки уличного освещения, завершении газификации Подгорного и не только.

Кто возглавит Чаинский район после Владимира Столярова губернатор не сообщил, но высказал уверенность в том, что территорию возглавит профессионал, который даст территории новый импульс развития.

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