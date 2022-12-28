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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:32

В Томске мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ за ложный донос

Он оговорил свою сожительницу
Кирилл Колемасов
Сожительницу он оговорил из-за того, что она не навещала его в больнице.

Сожительницу он оговорил из-за того, что она не навещала его в больнице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину из Томска осудили за ложный донос на свою сожительницу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Его признали виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ.

«Судом установлено, что в феврале 2022 года томич сообщил в полицию о том, что сожительница причинила ему телесные повреждения. Однако в ходе проведения процессуальной проверки данный факт не подтвердился», - говорится в сообщении.

Позже мужчина рассказал, что разбил кулаком стекло в межкомнатной двери из-за ссоры с сожительницей, после чего его госпитализировали. Сожительницу он оговорил из-за того, что она не навещала его в больнице.

Суд приговорил 34-летнего томича к 250 часам обязательных работ, приговори вступил в законную силу.

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