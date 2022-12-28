Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту гибели двух людей в пожаре в Томске

Фото: Прокуратура Томской области.

По факту пожара на пер. Базарном, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Советского района г. Томска на контроль», - говорится в сообщении.

Ранее, мы рассказывали, что 26 декабря на пер. Базарном, 4 произошел пожар. Его удалось потушить через 6 часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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