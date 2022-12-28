Прокуратура раскрыла подробности гибели мужчины на лесозаготовках в Томской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

В пос. Заводской Парабельского района в Томской области 42-летний мужчина погиб на лесозаготовках, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Он работал у индивидуального предпринимателя.

«Мужчину придавило деревом, в результате чего он получил несовместимые с жизнью телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Прокуратура Парабельского района взяла на контроль выяснение всех обстоятельств трагедии и принятие по данному факту процессуального решения. Также будет проведена проверка исполнения требований законодательства об охране труда

Ранее мы рассказывали, что проверку по факту смерти мужчины проводит следственный комитет РФ по Томской области.

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