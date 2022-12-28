Прокуратура Томска устанавливает причины пожара на Карла Маркса

Фото: Прокуратура Томской области

Пресс-служба прокуратуры по Томской области сообщает, что проводится проверка по факту пожара на Карла Маркса, который случился в ночь с 27 декабря на 28 декабря. Сообщается об 17 эвакуированных людях.

"По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуировано 17 жильцов дома. Площадь возгорания составила 60 кв.м., от огня пострадала одна квартира и места общего пользования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура по Томской области взяла на контроль соблюдение жилищных прав жильцов дома и установление причин, обстоятельств, которые привели к крупному пожару в жилом доме.

Напомним, о возгорании по указанному адресу стало известно в ночь на 28 декабря. МЧС по Томской области сообщала о 10 спасенных людях, двое из которых дети 2007 года рождения.

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