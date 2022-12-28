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НовостиОбщество28 декабря 2022 2:28

В Томске разработали новую закваску для производства 250 тонн сыра в месяц

Томская разработка может полностью заменить импортное сырье
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Фролов Михаил

Фото: Фролов Михаил

Департамент потребительского рынка по Томской области сообщает, что томским сыроварам удалось разработать молочную закваску, с помощью которой удается добиться колоссальных результатов в производстве. Специалисты могут создавать более 250 тонн сыра ежемесячно, стремясь к полной замене импортного сырья.

"Производственных мощностей достаточно для производства не менее 2500 доз закваски в месяц. Этого достаточно для переработки 2500 тонн молока и получения приблизительно 250 тонн сыра. К концу следующего года возможно удвоить эту цифру", - говорится в сообщении.

В ходе исследований и тестирований разработчики выделили 70 штаммов коллекционных культур: мезофильных, термофильных и защитных. Также была создана уникальная сухая закваска прямого внесения, содержащая в себе восемь штаммов. Именно из этой закваски сыровары произвели образцы для дегустации.

Региональный департамент потребительского рынка сообщает, что в данный момент производство стремится к промышленным масштабам. Также в ближайшее время в планах частично или полностью заменить сырье от зарубежного поставщика.

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