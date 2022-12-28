В Томске на Карла Маркса из пожара было спасено 10 человек

Фото: Предоставлено МЧС Томск

Пресс-служба МЧС по Томской области сообщает, что в ночь с 27 декабря на 28 декабря в Томске на улице Карла Маркса произошло возгорание. Специалистам удалось ликвидировать пожар без жертв и спасти 10 человек, в том числе двух детей.

"Сегодня ночью в 03:23 на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в 2-этажном брусовом доме с кирпичным цокольным этажом по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 15 а", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия экстренной службы из-под крыши дома шел характерный дым. Прибывшие пожарные применили специальную технику - спасательные устройства и трехколенные лестницы. Таким образом удалось спасти 10 человек и двух детей - девочку 2007 года рождения и мальчика 2007 года рождения.

Основной ущерб, нанесенный пожаром, пришелся на крышу дома, обгорело 30 квадратных метров. Кроме того, пострадали стены и потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

С момент обращения до ликвидации прошло 50 минут, на месте работало 27 человек.

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