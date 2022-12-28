В Томске будет открыто девять официальных зимних горок

Фото: Абрамов Андрей

В Томске зимой будет действовать девять официальных горок, на которых могут кататься дети на "ватрушках", "ледянках" и других предметах, безопасных для здоровья. Открытые горки будут покрыты людом и соответствовать требованиям Гостехнадзора. Информацию об этом предоставила мэрия Томска для журналиста "АиФ-Томск".

Сегодня юные томичи могут прокатиться с горки возле ДНТ «Авангард» и на Новособорной площади, где будет действовать сразу две горки. Кроме того, в скором времени будут открыты объекты для зимних забав в сквере ССО, в парке отдыха Белое озеро, возле ТЦ «Мегаполис» и в ледовом городке возле лицея № 7.

Жителей Кировского района порадует горка на улице Красноармейская, 122, где можно с удовольствием скатиться. В ближайшее время подрядчик подаст заявление в Гостехнадзор о регистрации горки.

Кроме того, в планах есть открыть четыре горки в Ленинском районе, однако на настоящий момент нет информации, где именно они будут установлены. Также в Октябрьском районе будут смонтированы две горки.

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