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НовостиОбщество28 декабря 2022 0:01

В Томске 28 декабря синоптики прогнозируют до -11 градусов

По области местами ожидается до -17 градусов
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске в среду синоптики обещают до -11 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 28 декабря ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -9…-11°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями, пройдет умеренный снег. Температура днем -7…-12°С, метами до -17 градусов. На дорогах также гололедица.