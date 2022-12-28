В Томске 28 декабря синоптики прогнозируют до -11 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске в среду синоптики обещают до -11 градусов и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 28 декабря ветер будет дуть юго-западный 2-7 м/с, с порывами 12 м/с. Днем температура воздуха составит до -9…-11°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями, пройдет умеренный снег. Температура днем -7…-12°С, метами до -17 градусов. На дорогах также гололедица.